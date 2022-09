Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) OBERWAMBACH – Patricia Verne – „Die polnische Mitgift“

Patricia Verne – „Die polnische Mitgift“ am Donnerstag, 6. Oktober 2022 ab 19 Uhr in der Kapelle der Seniorenresidenz in Linz am Rhein und am Freitag, 7. Oktober in der Kirche Oberwambach

„Es geht nicht darum, das Deutsche oder das Polnische in sich getrennt zu sehen, sondern darum, das menschliche Gesamtkunstwerk nach außen zu tragen“, so die Autorin. Polen empfinden mit Blaubeeren: Migration ist nicht nur ein Wort, dahinter verbergen sich Erlebnisse, Geschichten und Wünsche. Patricia Verne zeigt auf feinfühlige Weise die große Vielfältigkeit ihrer kulturellen Herkunft auf. „Polnische Mitgift“ ist ein Buch über Traditionen und den Umgang mit der Vergangenheit, noch viel mehr aber über die Zukunft, die Vielfalt Europas und über grenzenlose Hoffnungen.

Patricia Verne ist 1979 als Patrycja Czarkowska im polnischen Opole (Oppeln) geboren und in Konstanz am Bodensee aufgewachsen. Nach ihrem Studium der Interkulturellen Kommunikation und Kunstgeschichte in Paris und Saarbrücken absolvierte sie ein journalistisches Volontariat in Berlin. Heute arbeitet sie als Nachrichtenredakteurin beim SWR in Baden-Baden.

Wichtiger Hinweis: Es besteht FFP-2-Maskenpflicht für die gesamte Veranstaltung, da es sich um die Seniorenresidenz handelt. Bitte bringen Sie Ihren Corona-Schnelltest mit, der vor Ort vor der Veranstaltung durchgeführt wird. Am 07. Oktober 2022 um 19 Uhr liest die Autorin auch in der Kirche in Oberwambach. VVK € 12,00 / AK € 15,00; Tickets: bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und direkt online bei www.ticket-regional.de