Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

RODENBACH – Rodenbacher Kita „Haus Kunterbunt“ rückt dem Müll zu Leibe

Die Kinder und Erzieherinnen der städtischen Kita „Haus Kunterbunt“ in Rodenbach beschäftigten sich anlässlich des „World Clean-up Days“ mit dem hochaktuellen Thema „Abfall“. Während entsprechender Projekttage wurde deutlich, wie wichtig Mülltrennung und Müllvermeidung für die Zukunft des Planeten sind. Gemeinsam überlegte man auch, welche Bedrohung von Müllbergen für Tiere und Pflanzen ausgeht. Höhepunkt des Projektes war schließlich der eigene „Kita Clean-up Day“. Erzieherinnen und Kinder machten sich als Mülldetektive auf den Weg. Auf Spielplätzen, am Straßenrand und selbst auf Feldwegen in und um Rodenbach fanden sie Müll unterschiedlichster Art. Da die Servicebetriebe Neuwied die Kita mit Warnwesten, Handschuhen und Greifzangen versorgt hatten, konnten alle gut ausgerüstet an die Arbeit gehen.

Zum Ende der Aktion war ein großer Müllhaufen zusammengetragen. Die Mülldetektive hatten ganze Arbeit geleistet. Das Thema Müll wird dauerhaft den Kitaalltag begleiten. Zur Belohnung für das große Engagement erhielt jedes Kind eine Anerkennung in Form eines Müllhelden-Malbuchs mit passenden Buntstiften und einer süßen Kleinigkeit, gespendet von der Firma Gebäudereinigung Limbach. Auch die Eltern der Kitakinder unterstützten die Aktion.