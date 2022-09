Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt in den Mainzer Landtag

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger zu einer Tagesfahrt in den Mainzer Landtag ein. Die Fahrt findet am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 statt. Geplant sind ein gemeinsames Mittagessen, die Teilnahme an einer Plenarsitzung als Besucher auf der Besuchertribüne sowie ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Jan Bollinger.

Genauer Programmablauf: 13. Oktober 2022: Abfahrt um 10:00 Uhr ab der Kirmeswiese Neuwied.

12:00 bis 13:00 Uhr Mittagessen im Landtagsrestaurant „Rhein Tisch“, Platz der Mainzer Republik 1, Mainz, auf Einladung von Dr. Jan Bollinger. 13:00 bis 14:00 Uhr Einführung in die Plenarsitzung des Landtags. 14:00 bis 15:00 Uhr Teilnahme an der Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 15:00 bis 16:00 Uhr Informationsgespräch mit Dr. Jan Bollinger. 17:30 Uhr Rückfahrt von Mainz nach Neuwied.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Interessenten, die an einer Plenarsitzung teilnehmen und den Alltag der Abgeordneten kennenlernen möchten, melden sich bitte zeitnah im Wahlkreisbüro von Dr. Jan Bollinger unter: Telefon 02631-9390715, mobil: 0171-5013098 oder per Email an: info@jan-bollinger.de