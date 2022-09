Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

REGION – HERDORF – Unternehmer fragen – Politiker antworten – BVMW lädt zu regionalen Gesprächsrunden ein

Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen bereiten mittelständischen Unternehmen derzeit große Probleme. Sowohl die steigenden Energiepreise als auch weiterhin gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Bürokratie und eine hohe Inflation verunsichern die Märkte und hemmen die Risiko- und Investitionsbereitschaft.

Matthias Merzhäuser, regionaler Repräsentant des „Bundesverband mittelständische Wirtschaft – BVMW“ präsentiert daher die Veranstaltungsreihe „Unternehmer fragen – Politiker antworten“. Dabei ist es ihm gelungen, zwei Bundestagsabgeordnete aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Altenkirchen kurzfristig zu Gesprächen gewinnen zu können. „So können aus erster Hand die politischen Ereignisse und Entwicklungen aus der Bundeshauptstadt bewertet und aktuelle Fragen heimischer Unternehmer/innen beantwortet werden,“ so Merzhäuser in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltungen finden am Dienstag, 04. Oktober 2022 um 17:00 Uhr in den Räumen der aurea-Finanz-GmbH, Spandauer Str. 46, 57072 Siegen mit MdB Volkmar Klein, CDU statt, Anmeldelink: https://www.bvmw.de/event/19632/unternehmer-fragen-politiker-antworten-gespraechsrunde-mit-volkmar-klein-mdb/ und am Freitag, 07. Oktober 2022 um 16:00 Uhr bei Firma Schmidt Zerspanungstechnik GmbH, Basaltstraße 4, 57562 Herdorf mit MdB Erwin Rüddel, CDU. Anmeldelink: https://www.bvmw.de/event/19617/unternehmer-fragen-politiker-antworten-gespraech-mit-erwin-rueddel-mdb/.

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer können den Anmeldelink verwenden oder finden weitere Informationen unter www.BVMW.de/Siegen und dort unter dem Abzweig „Alle Veranstaltungen“. Eine Teilnahme an der Diskussionsrunde ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Weitere Abgeordnete von SPD, FDP und Grünen sind angefragt – nach Zusagen und Terminierung werden ebenfalls entsprechende Veranstaltungen angeboten. Rückfragen gerne telefonisch an Matthias Merzhäuser, Tel.: 0271 / 35 15 05 oder per Mail unter matthias.merzhaeuser@bvmw.de