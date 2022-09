Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

WISSEN – SSV 95 Wissen mit erstem Verbandsliga-Sieg – SSV 95 Wissen : HSG Horchheim/Lahnstein 26:24 (10:11)

Nach der bitteren Auftaktniederlage im Spiel gegen die HSG Westerwald wollten die Handballer von der Sieg am Samstag vor allem wieder mit mehr Spaß am Handballspiel agieren und nach Möglichkeit die zwei Punkte gegen die HSG Horchheim/Lahnstein im Westerwald behalten. Wenngleich der SSV auf Torwart Daniel Reifenrath und den zuletzt stark aufspielenden Max Walterschen verzichten musste, so standen mit Philip Hombach, Nils Demmer und Philipp Mosen gleich drei Rückraumspieler vor ihrem Verbandsliga-Debüt. Komplettiert wurde der Rückraum von Niklas Diederich, der nach seiner schweren Verletzung im Auftaktspiel wieder mitwirken konnte.

Das Spiel begann aus Sicht des SSV mehr schlecht als recht, denn den Gästen gelang ein 0:3- Lauf. Es brauchte die Durchschlagskraft von Diederich, der die ersten zwei Tore zum zwischenzeitlichen 2:3 (8. Minute) markieren konnte. In einem durchweg umkämpften Spiel mit gut agierenden Abwehrreihen fielen vor allem in der ersten Hälfte wenige Tore. Immer wieder Ungenauigkeiten und technische Fehler auf Seiten des SSV sorgten dafür, dass man stets einen Rückstand aufholen musste. Zum ersten Mal in Führung gehen konnte der SSV in der 26. Spielminute durch ein Tor von Philip Hombach (9:8). Zur Halbzeit konnte die HSG Horchheim/Lahnstein selbst wieder in Führung gehen (10:11).

In der Halbzeitansprache forderte Trainer Steffen Schmidt „kein Stück nachzulassen und weiter den Kampf anzunehmen und die richtige Aggressivität in der Abwehr aufrecht zu erhalten“. Aber auch im Angriff sollte vor allem der Rückraum mit „mehr Mut und Tempo“ agieren, um so zu einfacheren Toren zu gelangen.

Jedoch sollte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit an dem grundlegenden Spielgeschehen wenig ändern. Beide Abwehrreihen standen gut und ließen nur wenige klare Wurfmöglichkeiten zu. Hinzu kam, dass auf Wissener Seite mit Wolfgang Becher eine echte Vereinslegende den SSV mit insgesamt vier gehaltenen 7-Metern gerade in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit im Spiel halten konnte. Dennoch konnte die HSG auf drei Tore davonziehen und den Vorsprung bis zur 47. Minute verwalten. Es sollte eine bärenstarke Schlussviertelstunde des SSV folgen, der sich Tor um Tor herankämpfte. Dabei fiel das letzte Tor der HSG zum 22:24 bereits in der 49. Minute, bevor zehn torlose Minuten für die Gäste anbrechen sollten. Den Ausgleich zum 24:24 markierte Phillipp Mosen, ehe Top-Scorer Philip Hombach mit den beiden letzten Toren in einem spannenden und packenden Spiel zum Endstand von 26:24 den verdienten Sieg klarmachen konnte.

Das nächste Spiel des SSV 95 Wissen ist das Pokalspiel in der ersten Runde des HVR-Pokals auswärts beim SFG Bernkastel-Kues am 02.10.

Es spielten: Tor Becher, Messiuris; B. Nickel (1), Scholz (2), Brenner, C. Nickel, Demmer (5), Gross, Hering, Perez Leal, P. Hombach (9/3), Diederich (4), Mosen (5/1) (Vereinsbericht) (chn)