Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

PRACHT – Apfelernte in Pracht erfolgreich abgeschlossen

In den vergangenen Tagen haben fleißige Helfer die gemeindeeigenen Obstbäume abgeerntet. Insgesamt konnten 4,8 Tonnen Äpfel und 200 Kilo Birnen zur Kelterei nach Lindscheid gefahren werden. Auch wurden einige Äpfel an der Sammelstelle abgegeben. Das abgegebene Obst wurde gegen 65 Kisten Apfelsaft eingetauscht. Insgesamt haben an den fünf Tagen zehn Helfer und zwei Kinder die Obsternte durchgeführt. Besonders im Einsatz waren Wilhelm Otto, Wolfgang Koschinski, Udo Seidler, Friedhelm und Dirk Seelbach, die an allen Erntetagen dabei waren.

Auch in diesem Jahr wurde die Apfelernte zu Gunsten der Kindergartenkinder durchgeführt und der Apfelsaft wird an die Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ Pracht übergeben. Einige Flaschen Apfelsaft wurde an die fleißigen Helfer und die Obstspender gegeben. An die Teilnehmer der Seniorenfeier wurden ebenso Flaschen von Apfelsaft verteilt. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, „Weber Apfelsaft“ käuflich beim Ortsbürgermeister zu erwerben. Der Erlös geht an die Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ Pracht. Damit ist die Obsternte 2022 in Pracht abgeschlossen. Ortsbürgermeister Udo Seidler bedankt sich bei allen, die die Aktion unterstützt haben. (udse) Fotos: OG Pracht