BETZDORF – Streitigkeiten zwischen Taxifahrer und Fahrgast

Nach einer Taxifahrt am Samstagnachmittag, 24. September 2022, gegen 15:15 Uhr in 57518 Betzdorf, in der Gäulenwaldstraße gab es Streitigkeiten zwischen dem Taxifahrer und einem alkoholisierten Fahrgast, der darin mündete, dass der Fahrgast den Taxifahrer beleidigte und griff ihn an. Der Fahrgast wurde ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei