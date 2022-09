Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfallflucht in 57562 Herdorf, in der Hellerstrasse 21a

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in 57562 Herdorf, in Hellerstraße 21a am Samstagmorgen, 24. September 2022, zwischen 05:20 und 05:40 Uhr in der Sackgasse beim Rangieren die Fassade eines Mehrfamilienhauses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei