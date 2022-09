Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

BENDORF – Einbruch in Wohnhaus in Bendorf

Freitagvormittag, 23. September 2022, wurde im Zeitraum, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Kirchhofsweg, eingebrochen. Hierbei wurden Wertgegenstände entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei