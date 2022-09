Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Versuchter Betrug zum Nachteil einer 62jährigen Frau in Linz am Rhein

Freitag, 23. und Samstag, 24. September 2022, wurde eine 62-jährige Frau aus Linz am Rhein mehrfach durch verschiedene Anrufer kontaktiert. Die Anrufer behaupteten dabei, dass die Frau 38.000EUR im Rahmen eines Gewinnspiels gewonnen habe. Sie müsse lediglich 900 Euro für den Transport des Geldes überweisen, dann werde ihr der Gewinn ausgezahlt.

Die aufmerksame Frau erkannte den Betrugsversuch und verständigte stattdessen die Polizei, sodass es nicht zum Schadenseintritt kam.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche „Gewinnversprechen“. Überweisen Sie keine Geldbeträge an Ihnen unbekannte Kontonummern, insbesondere nicht nach Telefonaten mit Ihnen unbekannten Personen. Übergeben Sie kein Bargeld an der Haustüre an Ihnen unbekannte Personen. Nehmen Sie in Zweifelsfällen Kontakt zu Ihren Verwandten oder zu Ihrer Polizeidienststelle

auf. Quelle: Polizei