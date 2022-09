Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT – Krönender Abschluss der Altenkirchener Spiegelzelt Wochen – Sinderellas lassen die Wogen der Begeisterung noch einmal hochsteigen

Sie waren das strahlende Schlusslicht der Altenkirchener Spiegelzelt Wochen, die Sinderellas, die fünf hübschen Frauen und ihre Band. Das Nachtleben zuckte für ein paar Stunden in der Kreisstadt auf. Die Sinderellas überzeugten mit Gesang, Tanz, Schauspiel und Akrobatik. Auch sie ließen es sich nicht nehmen, in ihre erotische Schau auch einen Gast aus der Region einzubinden. Sichtlich begeistert machte der junge Mann diese amüsante Show für ein paar Minuten mit und freute sich über den berauschenden Beifall. Die Sinderellas waren ein würdiger Schlusspunkt unter die Altenkirchener Spiegelzelt Szene. Veranstalter Felsenkeller mit seinem Initiator Helmut Nöllgen hatte, trotz vieler Probleme durch Corona und aktuelle Zeitgeschichte, ein tolles, in allen Belangen, zufriedenstellendes Programm aufgestellt und mit Bravour durchgeführt. Eine gelungene, kulturelle Bereicherung für die Kreisstadt Altenkirchen und Umgebung. Fotos: Diana und Renate Wachow