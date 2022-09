Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT 2022 – Torsten Sträter – der Renner der Spiegelzeltsaison 2022

Gut besucht waren die Spiegelzeltveranstaltungen zum Wochenende in der Kreisstadt Altenkirchen, das Publikum begeistert und in bester Stimmung. Variété de Victoria ließ die Herzen höher schlagen, erzeugte Spannung und Nervenkitzel. Besonders, als die beiden jungen Frauen an den Bändern durch die Luft der Spiegelzeltkuppel wirbelten. Pop Kölsch mit Stefan Knittler an der Spitze rockte das Spiegelzelt. Doch der Dienstag stand bereits Vorfeld als der Renner fest. Angesagt war Torsten Sträter, bereits vor geraumer Zeit schon einmal im Altenkirchener Spiegelzelt zu Gast.

20:00 Uhr Beginn: also möglichst schon eine Stunde früher da sein, es war „Ausverkauft“ angesagt, um einem guten Platz zu erwischen. Wer um 18:30 Uhr kam hatte schon verloren. Irgendwo am Rand konnte sich der „Spätankömmling“ noch ein Plätzchen suchen. Heizung aus, die Körperwärme der Sträter Fans reichte aus die Abendfrische zu vertreiben.

Die Mütze mit Kinnbart, also Torsten Sträter wie ihn jeder kennt, kam schon mit einem verschmitzten Grinsen auf die Bühne und ließ sich feiern, duschte, badete sich im anhaltenden Beifall. Dann legte er in seiner gewohnten Weise los, erzählte von sich, der Familie, den „Unsinnigkeiten der jüngsten Weltgeschichte, den Erlebnissen des Tages, der Anreise über die B 8, dem dort gesehenem und seinem inhaltlichen Wert. Besonders war im da Kircheib ins Auge gefallen.

Zu fortgeschrittener Zeit hatte er sichtlich Spaß seinen Auftritt auszudehnen. Die Uhr, auf die immer mal wieder sah, rückte mit den Zeigern langsam gegen die mitternächtliche Stunde. Es fiel ihm auch immer wieder etwas ein über das er noch seine Späßchen machen konnte, versuchte den Sinn zu erkennen. Die 30 Euro für diesen kurzweiligen Abend mit Torsten Sträter hatten sich voll und ganz zur Zufriedenheit der Besucher gelohnt. Fotos: Diana Wachow