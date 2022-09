Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT 2022 – Variété de Victoria verzauberte sein Publikum im Altenkirchener Spielzelt

Variété de Victoria entführte im Altenkirchener Spiegelzelt seine Gäste in die Welt der Akrobatik, Jonglage, Musik und des Humors. Jonglage mit den Keulen, Akrobatik am Stahlgerüst und an den Bändern in luftiger Höhe ließ mitunter die Besucher den Atem anhalten. Die Fotoserie von Ariane Isele und Renate Wachow geben einen wunderbaren Einblick in den phantastischen Darbietungen der Akteure von Variété de Victoria.