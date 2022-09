Veröffentlicht am 25. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Gemeinsam kreativ in der Künstlerwerkstatt

Der Schulhof der Grundschule St. Georg in Irlich hat sich in den Sommerferien in eine vom städtischen Kinder- und Jugendbüro organisierte Künstlerwerkstatt unter freiem Himmel verwandelt. Die sieben- bis zwölfjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernten unter fachlicher Anleitung des Neuwieder Ateliers KreArtiv die hohe Kunst des Papierschöpfens, das sehr viel Geschicklichkeit erfordert. Aus dem selbst hergestellten bunten Papier gestalteten die kleinen Künstlerinnen und Künstler anschließend eigene individuelle Notizbücher. Des Weiteren standen verschiedene Techniken des Trockenfilzens auf dem Programm. So entstanden kleine Figuren, Anhänger und Taschen. Mit sehr viel Kreativität nähten und beklebten die Kinder außerdem kleine Klangmonster, die sie anschließend zum Leben erweckten. Zwischendurch gab es zudem viel Freiraum zum Austoben bei verschiedensten Spielen.