Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

ANDERNACH – Michelsmarkt in Andernach

Nach zwei Jahren Pause kann in der Bäckerjungenstadt am Rhein wieder Kirmes gefeiert werden. Am 23 September um 17.00 eröffnete der Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten im Biergarten am Ochsentor das Traditionsfest, das bis zum 7. Oktober 2022 in den Andernacher Gassen und auf dem Marktplatz gefeiert wird. Besonders beliebt ist der Krammarkt zwischen Sonntag und Dienstag, wo zahlreiche Händler vom Schnürsenkel bis zur Pelzmütze, Schuhe, Mäntel Kochtöpfe, Socken, Hundeleinen und Waschbürsten verkaufen. Überall riecht es nach gebrannten Mandeln, Reibekuchen, Bratwurst oder süßen Pfannekuchen.

Seit über 600 Jahren feiert die Stadt Andernach den traditionellen Michelsmarkt, denn am 8. Juni 1407 wurde dieser erstmals offiziell und urkundlich erwähnt. Damals gewährte der Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden der Stadt bis auf Widerruf den Markt. Seitdem steht der Michelsmarkt für die Andernacher und Tausende von Besuchern der Stadt für blühenden Handel, Feilschen um die beste Ware und kulinarisch-festliche Höhepunkte. Neben den fliegenden Händlern, dem Jahrmarkt und den vielen Fahrgeschäften faszinieren viele Attraktionen für jede Altersgruppe die Besucher. (mabe) Fotos: Marlies Becker