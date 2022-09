Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

MAINZ – Bürger besuchen Dr. Jan Bollinger (AfD) im Mainzer Landtag

Bürger und Mitglieder der AfD aus Neuwied und ganz Rheinland-Pfalz haben sich auf Einladung des Neuwieder Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion Dr. Jan Bollinger (AfD) über die politische Arbeit im Mainzer Landtag informiert.

Nach der Ankunft in Mainz und Stärkung bei einem gemeinsamen Mittagessen im Landtagsrestaurant „Rhein Tisch“ konnte sich die Gruppe während einer Teilnahme am Ausschuss für Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Medien einen Eindruck über die politische Arbeit vor Ort verschaffen. Bei der anschließenden Führung durch das aufwendig sanierte Deutschhaus erhielten die Teilnehmer einen anschaulichen Einblick in die Geschichte und Arbeit des Landtags. Abgerundet wurde der Tag durch eine offene Diskussionsrunde, in der Dr. Bollinger keine Fragen zu seiner Tätigkeit im Mainzer Landtag unbeantwortet ließ und in der er auf die vielen Fragen der Bürger zum aktuellen Zeitgeschehen einging. Insbesondere zu steigender Inflation und exorbitant hohen Energiekosten gab es viele Anliegen und Fragen.

Dr. Bollinger freute sich über das Interesse und den regen Austausch und betonte, dass er auch außerhalb der Besuchstage stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger hat. Dr. Jan Bollinger: „Wer sich als Volksvertreter für die Interessen und das Wohl der Menschen im Land einsetzt, muss ihre Anliegen, Wünsche und Sorgen kennen.“

Nach dem informativen Austausch und Erinnerungs-Fotos bedankten sich die Teilnehmer für den gelungenen Tag und traten zufrieden den Heimweg an. Auf vielfachen Wunsch ist ein erneuter Besuch im Oktober im Mainzer Landtag geplant, der Termin wird in der regionalen Presse rechtzeitig bekannt gegeben.