Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kinder bei sprachlichen Schwierigkeiten unterstützen – vhs Neuwied bietet Sprachförderkraft-Qualifizierung an

Kinder im Kindergartenalter erkunden nicht nur spielerisch ihre Umgebung, ganz nebenbei erweitern sie ihren Wortschatz und entwickeln ihre Sprachkompetenz. Durch die Sprache verstehen sie nicht nur die Welt um sich herum, sie sprechen über sich und berichten Zuhause über die neuen Erlebnisse. Manch ein Kind benötigt allerdings bei dieser Sprachentwicklung die kompetente Hilfe von Fachkräften.

Deshalb bietet die vhs Neuwied ab dem 11. Oktober, 13.30 Uhr, mit der Kursnummer 21027 eine alltagsintegrierte Sprachbildung von Kindern auf hohem Niveau an. In neun Fortbildungsmodulen erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer notwendige Kompetenzen, um zum Beispiel in Kitas ein ganzes Team zu unterstützen. Die Dozentin Nicole Ling ist eine praxiserfahrene und staatlich anerkannte Heilpädagogin sowie Erzieherin. Bei erfolgreicher Teilnahme an allen Modulen wird das Zertifikat „Qualifizierung zur Sprachförderkraft“ ausgestellt. Dieses Zertifikat erfüllt die Voraussetzungen nach § 3 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG).

Die Anmeldung kann online über die Webseite der vhs erfolgen, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 55 10.