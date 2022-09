Veröffentlicht am 24. September 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Der TouchTomorrow-Truck macht mit bei „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober 2022 in Neuwied

Wenn „Die Maus“ anklopft, machen wir natürlich gerne die Türen auf – und zwar die Türen unseres rollenden Zukunftslabors mit dem Namen TouchTomorrow-Truck. TouchTomorrow ist ein Projekt der gemeinnützigen Dr. Hans Riegel-Stiftung des ehemaligen HARIBO-Mitinhabers. Es hat die Zielsetzung, junge Menschen durch das Erleben und Ausprobieren von Zukunftstechnologien für Bildungs- und Berufswege im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu gewinnen.

Auch in 2022 heißt es wieder „Türen auf mit der Maus“! Am 3. Oktober können interessierte Besucherinnen und Besucher unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ hinter Türen schauen, die normalerweise verschlossen sind. Dieses Jahr ist auch der TouchTomorrow-Truck dabei, der seine Türen auf dem Schulgelände der IGS Johanna Loewenherz Neuwied öffnet. Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail an info@touchtomorrow.de möglich. Einfach eine formlose Mail mit Angabe des Namens, Anzahl der Personen sowie des gewünschten Timeslots senden!