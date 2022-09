Veröffentlicht am 23. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Konzert in der Kreisverwaltung: Volkslieder mit dem Trio Manfred Ulrich

Zu einem Konzert mit dem Trio Manfred Ulrich lädt die Kreisverwaltung am Mittwoch, 5. Oktober, um 18 Uhr in den Wilhelm-Boden-Saal ein. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten des Schulbauprojektes des Kreises in Ruanda wird gebeten.

Das Trio besteht aus Wolfram Cramer von Clausbruch, Thomas Kagermann und Manfred Ulrich, allesamt Profis, die sich mit deutschen Volksliedern auseinandersetzen. Hierbei übernimmt Kagermann die Violine, Cramer von Clausbruch das Akkordeon, und die Gitarre wird gespielt von Ulrich selbst.

Die Besonderheit spiegelt sich darin wider, dass das Musiktrio ohne jegliche Form von Technik auskommt und es schafft, dass Publikum mit seiner natürlichen und freien Art mitzureißen. Die Musiker sind bekannt aus verschiedenen TV- und Rundfunkauftritten. Seit über 30 Jahren sind sie live unterwegs. Auf die Zuhörer warten traditionelle Klänge, gepaart mit einer zeitlosen Darstellung des Liedguts.

Um Anmeldung wird gebeten (E-Mail: luisa.lueck@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812036).

Foto: Zu einem Konzert mit dem Trio Manfred Ulrich lädt die Kreisverwaltung für den 5. Oktober ein. Es spielen (v.l.) Wolfram Cramer von Clausbruch, Thomas Kagermann und Manfred Ulrich. (Foto: privat)