Band LOST PLACES gastiert in der Klangschmiede in Wölmersen

Veröffentlicht am 23. September 2022 von wwa

HACHENBURG – LOST PLACES auf Platte und CD verewigt

Die heimische Band LOST PLACES hat eine Platte herausgebracht und wird ihre Werke in einem Studiokonzert am Samstag, 8. Oktober 2022 in der Klangschmiede in Wölmersen ab 20.30 Uhr präsentieren.

LOST PLACES sind vier Musiker aus dem Raum Hachenburg (Westerwald). Sie kennen sich schon viele Jahre und haben in verschiedensten Kombinationen miteinander Musik gemacht. In der jetzigen Besetzung haben sie ihren Stil gefunden – Interpretationen von Indierock mit einem Touch der 80/90er, verpackt in einen modernen Sound. In ihren Texten geht es um den Alltag und Träume, einfach um das Leben, bodenständig wie ihre Musik.

Lost Places gibt es seit nun gut vier Jahren.

2021 – ein Pandemiejahr mit mehr Zeit als gewöhnlich – wuchs die Idee, eine Platte zu produzieren. Im Herbst des Jahres buchte sich die Band in der Klangschmiede (Wölmersen) ein und schuf in einer intensiven Woche die Grundlagen des Albums.

„Ein, nein – DAS Studio im Westerwald, wenn nicht sogar eines der modernsten und besten Studios in Deutschland. Eröffnet 2019 mit großzügigen Aufnahmeräumen (auch für Chöre und Orchester), mit Panoramablick in den Westerwald und feinstem Studioequipment, hochmodernem Regieraum mit bester Monitortechnik, gepaart mit Klassikern der Aufnahmetechnik“, schwärmt Stefan Batz. „Für den Mix des Albums haben wir uns bewusst viel Zeit genommen. Es sollte das Beste werden, das Beste aus Song und Sound. Das ist uns gelungen“, resümiert er weiter.

Für den Sound ist Studioinhaber, Techniker und Produzent Raimund Häveker verantwortlich, der mit seinem leidenschaftlichen Engagement, seinem Gespür für das i-Tüpfelchen im Arrangement und dem richtigen Effekt am richtigen Ort, den Songs die Krone aufgesetzt hat. Es wurden keinerlei Samples eingesetzt, alle „Specials“ entstanden als Nebenprodukt der Aufnahmen. Diese Detailverliebtheit findet man über die gesamte Spielzeit – mal versteckt, mal offensichtlich, aber sich nie wiederholend.

Das gilt auch für das Songwriting. Keine Wiederholungen, dafür interessante Songstrukturen, Abwechslung für die Band und den Hörer. Es entspringt der Neugier nach Veränderung, den unterschiedlichsten musikalischen Vorlieben der einzelnen Musiker und dem sich einfach nicht langweilen Wollen.

Zum Abschluss der Aufnahmen gab es ein wunderbares Studiokonzert. Auch das Artwork der CD und LP ist eine Herzensangelegenheit, konzipiert mit und von Freunden, mit Leidenschaft, Professionalität und Liebe zur Kunst. Die CD ist im Mai erschienen, seit Juli auf fast allen bekannten Plattformen zum Streamen oder Download erhältlich. Ende September kommt dann das Vinyl aus dem Presswerk.