Veröffentlicht am 22. September 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – PKW Aufbruch in Neustadt (Wied)

Am frühen Mittwochabend, 21. September 2022, kam es im Zeitraum zwischen 18:30 und 19:10 Uhr im Kreuzbruderweg in Neustadt (Wied) zu einem PKW-Aufbruch. Die Geschädigte stellte ihren VW Polo auf dem großen Parkplatz vor dem Kloster Ehrenstein ab. Während ihrer Abwesenheit schlugen unbekannte Täter beide Scheiben der Beifahrerseite ein und öffneten das Handschuhfach. Es wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei