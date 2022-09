Veröffentlicht am 22. September 2022 von wwa

DATTENBERG – Bargeld und EC-Karte aus geparktem Pkw in Dattenberg entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20 auf 21. September 2022, zwischen 21:45 und 09:05 Uhr wurde in Dattenberg, in der Kirchstraße durch unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw die EC-Karte sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei