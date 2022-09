Veröffentlicht am 20. September 2022 von wwa

BENDORF – Auffahrunfall auf der A 48 bei Bendorf – Motorradfahrer flüchtig

Dienstagnachmittag, 20. September 2022, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die A 48 in der Gemarkung Bendorf aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Höhr-Grenzhausen. An der Anschlussstelle Bendorf beabsichtigte sie die A 48 in Richtung Bendorf zu verlassen und ordnete sich auf dem Verzögerungsstreifen ein. Dort staute sich plötzlich der Verkehr, sodass die Pkw-Fahrerin ihren Pkw stark abbremsen musste. Diesen Verkehrsvorgang übersah ein nachfolgender Motorradfahrer, der noch versuchte, dem Pkw nach links auszuweichen. Beim Ausweichmanöver streifte er augenscheinlich die hintere, linke Fahrzeugseite des Pkws und kam neben ihm zum Stillstand. Da die Pkw-Fahrerin jedoch keine Kollision wahrnahm, setzte sie ihre Fahrt über die B 42 bis Bendorf fort. Hier stellte sie beim Aussteigen die oben genannte Beschädigung an ihrem Pkw fest und zeigte den Vorfall bei der Polizei in Bendorf an.

Zum flüchtigen Motorradfahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben soll, die eine Motorradkombi trug. Sie sei mit einem schwarz-orangefarbenen Motorrad unterwegs gewesen und habe die B 42 ebenfalls an der Ausfahrt Bendorf-Nord verlassen. Hiernach sei dieser über die Brauereistraße in unbekannte Richtung davongefahren.

Die Polizei Bendorf bittet daher Zeugen, die Angaben zum Vorfall auf der A 48 machen können oder denen der besagte Motorradfahrer aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02622-94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei