Veröffentlicht am 22. September 2022

STADT NEUWIED – Per Online-Portal Kita-Platz vormerken lassen – webKiTa Neuwied: Vergabe erfolgt auf elektronischem Weg

Seit dem 1. Januar 2021 steht allen Eltern für eine Anmeldung ihrer Kinder an einer Kindertagesstätte mit „webKiTa Neuwied“ ein wichtiges Online-Portal zur Verfügung. Doch was verbirgt sich genau hinter „webKiTa“?

Dieses Online-Portal ist sowohl eine Informations- als auch eine Anmeldeseite für die Vergabe von Plätzen an Neuwieder Kindertagesstätten. „Wir haben die webKiTa ins Leben gerufen, um eine verlässliche Datenbasis für die Kita-Bedarfsplanung zu schaffen“, betont Bürgermeister Peter Jung. „Eltern können sich so beispielsweise über die verschiedenen Einrichtungen informieren und ihre Kinder für bis zu zehn Kitas online vormerken.“ Wichtig festzuhalten: Die Platzvergabe erfolgt ausschließlich über dieses Portal. Heißt im Umkehrschluss: Anmeldungen durch die Eltern in Kindertagesstätten vor Ort sind nicht mehr möglich. „Selbstverständlich ist der persönliche Kontakt zur Kita immer noch gewünscht und empfehlenswert“, stellt Jung klar. „Eltern können problemlos ihre Wunsch-Kita besuchen, sich vor Ort über die Einrichtung informieren und per webKiTa dann vormerken lassen.“

Dabei ist eines zu beachten: Aus einer Vormerkung resultiert noch keine Platzgarantie. Die Vormerkliste ist Grundlage für die spätere Platzvergabe in der Einrichtung. Diese erfolgt nach bestimmten Kriterien und gesetzlichen Bestimmungen durch die jeweilige Kita-Leitung oder deren Träger. Dabei wird jeder Einzelfall geprüft. Auch eine grundsätzliche Aussage zur Wartezeit kann daher nicht gegeben werden.

Nähere Informationen hierzu erhalten Interessierte unter webkita.neuwied.de. Dieses Portal bietet auch eine Kurzanleitung zu allen wichtigen Schritten von Registrierung und Vormerkung. Wer weitere Fragen hat oder nicht über einen Internetzugriff verfügt kann sich direkt an das städtische Jugendamt, Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, wenden. Es ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 02631 802 158 erreichbar. Auch ein direkter Besuch der Kita-Abteilung zu den genannten Servicezeiten ist möglich – am besten nach vorheriger Terminvereinbarung. Sie ist zu finden im Verwaltungshochhaus an der Heddesdorfer Straße 33-35 in Neuwied, Raum 125.

Foto: Während einer Konferenz mit den Trägern von Kindertagesstätten stellten Bürgermeister Peter Jung und die Abteilung für Kindertagesstätten des Stadtjugendamts die Vorteile des Online-Portals „webKita“ vor.