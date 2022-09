Veröffentlicht am 21. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreistagssitzung findet im Forum des Altenkirchener Gymnasiums statt

Am Montag, dem 26. September 2022, findet im Forum des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen die 16. Sitzung des Kreistages in der laufenden Wahlperiode statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Wahl, Ernennung und Vereidigung eines oder einer Kreisbeigeordneten in der Nachfolge des zurückgetretenen Gerd Dittmann sowie die Neuwahl der Mitglieder von Ausschüssen und sonstigen Gremien. Unter dem Tagesordnungspunkt „ÖPNV im Kreis Altenkirchen“ geht es um Vertragsanpassungen, den Manteltarifvertrag und Ausgleichszahlungen angesichts gestiegener Treibstoffkosten. Weitere Themen sind die Stellung einer Bürgschaft im Rahmen der Sanierung der so genannten Stammstrecke der Westerwaldbahn (Bindweide-Elben), die Einbeziehung der Mehrkosten der Oberflächenabdichtung der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth in die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren ab dem Jahr 2023 sowie die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Informationen zu den einzelnen Themen der Tagesordnung sind verfügbar im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung: https://altenkirchen.more-rubin1.de/calendar.php?month=2022-09