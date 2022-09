Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

WEISSENTHURM – B 256 – Verkehrsunfall auf der B 256, auf der Rheinbrücke

Die 37-jährige Hauptunfallverursacherin befuhr, hinter einem weiteren PKW, die Rheinbrücke aus Richtung Weißenthurm in Richtung Neuwied. Aufgrund von zähfließendem Verkehr vor einer Baustelle bremste das Fahrzeug vor der Unfallverursacherin ab, so dass sie auf dieses Fahrzeug auffuhr. Aufgrund des Unfalls musste ein weiteres Fahrzeug ausweichen, das mit zwei anderen Fahrzeugen zusammenstieß. Zwei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und es liefen Betriebsstoffe aus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aufgrund der Aufräumarbeiten musste die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied für circa dreißig Minuten gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Weißenthurm. Quelle: Polizei