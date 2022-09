Veröffentlicht am 20. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller gibt es am 08. Oktober erneut viel zu lachen. – Workshop „Lach-Yoga“ wird angeboten.

Nach dem Motto „Fake it, until you make it!“ geht es wieder bunt zu. Lach Yoga ist eine Form des Yoga, bei der das grundlose Lachen im Vordergrund steht. Ein zunächst willentliches, künstliches Lachen soll dabei in ein echtes, natürliches Lachen übergehen. Die Übungen beim Lach Yoga sind eine Kombination aus Klatsch-, Dehn- und Atemübungen, verbunden mit pantomimischen Übungen, die zum Lachen anregen sollen. In diesem Workshop können alle Interessierten gemeinsam mithilfe von verschiedenen Übungen aus Atemtherapie, Kinesiologie und Lach Yoga Freude im Alltag entdecken. Dieses Training und die dabei entstehende Gruppendynamik, lassen lebenslustige Energie aufkommen, woraus ein einzigartiges Erlebnis für Körper, Geist und Seele entsteht. Der Begründer des Lach Yoga, Madan Kataria, sagt: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind – wir sind glücklich, weil wir lachen!“ Wem es also in letzter Zeit an Gründen zum Lachen gemangelt hat – aber auch alle anderen Menschen auch – sind herzlich eingeladen. Der Trainer, Samy Boroumand, lässt am Samstag, den 08. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr den Lachmuskeln freien Lauf. Die Gebühr beträgt 38 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.