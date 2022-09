Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN-SPIEGELZELT – The Sinderellas gastieren am Mittwoch in Altenkirchen im Spiegelzelt

Eine einzigartige Verschmelzung aus Sinnlichkeit, Akrobatik und moderner Musik-Revue. Die charismatische Nathalie Tineo, Stimme, Kopf und Herz von THE SINDERELLAS, erfindet sich immer wieder neu und versammelt talentierte Sängerinnen, Tänzerinnen und Akrobatinnen um sich.

Die Sängerin und ihre Tänzerinnen verkörpern die neue Dekade und sind der Inbegriff der modernen 20er Jahre, mit stilvollen Kostümen und atemberaubenden Performances. Aber auch vor richtig harter Rockmusik schrecken diese Frauen nicht zurück. Zuletzt feierten sie, mit ihrer eigens dafür kreierten Show, ihren großen Erfolg als Co-Headliner auf WACKEN vor über 60.000 Zuschauern. Und so werden sie sich auch im Spiegelzelt Altenkirchen mit Rockband präsentieren.

Seit 2012 spielt die Formation Shows im Delphi Showpalast und Imperial Theater in Hamburg, wo man sie aktuell auch regelmäßig erleben kann. Jedes Jahr sind die SINDERELLAS aber auch heiß begehrt als Highlight bei vielen anderen Events. Egal welchem Genre sich Nathalie Tineo und die Tänzerinnen der Sinderellas bedienen, es ist immer ein Genuss für alle Sinne und eine Performance auf höchstem Niveau. Mittwoch, 21. September 2022 ab 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr; Eintritt: VVK 31€; ABK 36€. https://www.youtube.com/watch?v=ZRBoqh14h_0. Tickets und Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.