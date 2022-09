Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin der DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen

Die DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen hatte wieder zum Blutspenden in die örtliche Turnhalle eingeladen. Gekommen waren dann zur Freude nicht nur von Bereitschaftsleiter Lars Lauer 55 Frauen und Männer, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind: „Täglich werden rund 15.000 Spenden für die Versorgung von erkrankten oder verletzten Menschen in Deutschland benötigt“. Und treffen kann es jedermann, fügte Lauer an. Zum Weltblutspendetag am 14. Juni wiesen die DRK-Blutspendedienste noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit des Spendens hin. Auch in Birken-Honigsessen stieß der Appell auf offene Ohren, was sich in sechs Erstspendern niederschlug. Vor Ort betreuten neben Lars Lauer und Luca Rohs Lara Müller und Fabian Simon wie immer ehrenamtlich die Spender.

Abgenommen wurde das Blut natürlich von medizinischem Fachpersonal des DRK-Blutspendedienstes West. Schon jetzt kann man sich den nächsten Termin vormerken. Es ist Freitag, der 30. Dezember 2022 wieder ab 16 Uhr. Anmeldung unter 0800 1194911. (bt) Fotos: Bernhard Theis