Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

STEINEN – Präventionsveranstaltung „Tricks der Telefonbetrüger“

In Absprache mit der Verbandsgemeinde Selters informiert die Zentrale Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Koblenz am 27. September im Zeitraum von 14.00 bis 15.00 Uhr in der Gemeindehalle in Steinen über „Tricks der Telefonbetrüger.“ Weitere Themen werden „Falsche Polizeibeamte“, Enkeltrick, Einbruchschutz, Online-Betrug und Trickdiebstahl sein.

Anmeldung wird bis zum 22.09.2022 per Mail an selma.avsar@selters-ww.de oder unter der Telefonnummer 02626-764-61 erbeten.

Eine weitere Veranstaltung in der VG Selters ist für den 12. Oktober im Zeitraum von 13.00 bis 14.00 Uhr in der Festhalle „Haus Hergispach“ in Herschbach (Uww)vorgesehen. Eine zeitnahe Veröffentlichung wird noch erfolgen. Weitere Veranstaltungen dieser Art werden ebenfalls in den Verbandsgemeinden Montabaur und Wirges angeboten. Quelle: Polizei