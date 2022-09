Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, in der Hachenburger Straße 145

Samstagnachmittag, 17. September 2022, gegen 15:30 Uhr, parkte eine 30-jährige Fahrzeugführerin ihren Opel Corsa, in der Hofeinfahrt des Grundstückes Hachenburger Straße 145. Nach einer etwa zweistündigen Abwesenheit stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür des PKW fest. Der Außenspiegel war nach innen eingeklappt und der Lack an der Fahrertür zerkratzt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte im Vorbeifahren ihr Fahrzeug gestreift. Hinweise zum Unfallverursacher bestehen nicht. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei