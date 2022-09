Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – PKW landet im Straßengraben an der L 278

Sonntagabend, 18. September 2022, um 20:50 Uhr befuhr ein 37jähriger PKW-Führer die L 278 aus Richtung Wildbergerhütte kommend in Fahrtrichtung Friesenhagen. In einer scharfen Linkskurve zwischen Kuchenwald und Weidenbruch kam ihm ein PKW entgegen, der die Kurve schnitt und den 37jährigen zu einem Ausweichmanöver zwang. Der PKW des 37jährigen verunfallte im Straßengraben und touchierte zuvor noch die Leitplanke. Der unfallverursachende PKW-Führer entfernte sich unerlaubt in Richtung Wildbergerhütte. Es soll sich bei dem beteiligten PKW und einen Kleinwagen ähnlich VW Golf mit auffällig lautem Auspuffgeräusch gehandelt haben. Die Polizei Betzdorf führt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum unfallbeteiligten PKW oder dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei