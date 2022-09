Veröffentlicht am 19. September 2022 von wwa

NEUWIED – Erneuter Enkeltrick über WhattsApp-Masche in Neuwied

Sonntagabend, 18. September 2022, erhielt eine 76-jährige Frau eine WhattsApp ihres vermeintlichen Sohnes, der nach Geld fragte, da er aktuell Probleme habe. Bereits am 16. August war die GS von dieser Nummer angeschrieben worden, wo ihr suggeriert wurde, dass ihr Sohn schreibe und seine neue Handynummer mitteilte, die die Frau sodann auch einspeicherte. Da die Nummer der Betrüger nun unter dem Namen des Sohnes eingespeichert war, war die Frau am Sonntagabend fest im Glauben tatsächlich mit ihrem Sohn zu schreiben und überwies infolge des Verlaufs insgesamt knapp 3.000 Euro auf zwei Konten in Tschechien und Spanien. Erst als der Sohn zufällig am Abend anrief, konnte er versichern niemals nach Geld gefragt zu haben.

Auch hier nochmal der Hinweis der Polizei, dass entsprechende Anfragen immer zunächst unter bekannten telefonischen Erreichbarkeiten und Lebensgefährten überprüft werden sollten. Unter keinen Umständen sollten derartige Mitteilungen neuer Rufnummern „blind“ in den Kontakt eingespeichert werden, da die Täter so vermeintlich leichteres Spiel haben. Quelle: Polizei