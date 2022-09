Veröffentlicht am 17. September 2022 von wwa

OBERWAMBACH – Historische Telefonzelle wird in Oberwambach zur Bücherzelle

Der Ortsverwein „Wir in Wammisch“, mit seiner Vorsitzenden Monika Mostafa setzten eine Idee in die Tat um. Eine alte Telefonzelle, die im Verkauf der zurückliegenden 20 Jahre nicht nur aus der Mode gekommen sind, sondern auch von dem Medium „Handy“ verdrängt wurde, wurde für Oberwambach erworben. Sie fand im Bereich des Oberwambacher „Gerätehauses“ ihren neuen Standort und auch damit verbunden ihre neue Bestimmung. Sie dient jetzt als Bücherzelle. Das auffällige Postgelb wurde künstlerisch entfernt und durch ein landschaftliches Bild, das im unteren Bereich einen Basaltsteinbruch, darüber auf himmelblauen Hintergrund eine Begrünung mit der über 200jährigen Eiche und der Ansicht der Oberwambacher Kirche versehen. Diese künstlerische Gestaltung in den Händen von Astrid Krischun und Anja Hasselbach. Die ersten Bücher stellten Ortsbürgermeister Achim Ramseger und die Vorsitzende Monika Mostafa ein. Fotos: Renate Wachow