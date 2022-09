Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN- SPIEGELZELT – SahneMixx Udo Jürgens Tribute im Spiegelzelt in Altenkirchen – Udo Jürgen Fans begeistert

Die schönsten Lieder von Udo Jürgens bot im Spiegelzelt in Altenkirchen SahneMixx Udo Jürgens Tribute mit Sänger Hubby Scherhag. Respektvoll, leidenschaftlich, authentisch, mit Liebe zum Detail, in exzellenter musikalischer Qualität, zu 100 Prozent live gespielt, präsentierten sich die Musiker und Sänger in Altenkirchen. Das Publikum, das Spiegelzelt war mit Udo Jürgen Fans voll besetzt, war sichtlich begeistert, die Zugabe im Bademantel fehlte natürlich auch nicht und rundete den historischen Rückblick auf den einmaligen Österreicher ab. Fotos: Renate Wachow und Moiner