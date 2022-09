Veröffentlicht am 18. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Wundervoll Atelier“ ist das neue Brautmodengeschäft in Altenkirchen

In der Altenkirchner Innenstadt hat am Samstag, 10. September 2022, mit dem „Wundervoll Atelier“ ein neues Brautmoden-Fachgeschäft eröffnet. Das neue Brautmoden-Angebot ist in der Saynstraße 4 ansässig, nahe gelegen zu Schlossplatz und Willhelmstraße und in den ehemaligen Räumen der ARAG Versicherung zu finden.

Die modern eingerichteten und hellen Räume laden zum Verweilen ein und setzen die Brautkleider gekonnt in Szene. Geschützt vor neugierigen Blicken, können Bräute in den beiden extra dafür eingerichteten Anproberäumen ungestört ihre Kleiderauswahl anprobieren und gemeinsam mit ihren Begleitungen den Moment genießen.

„Das Angebot des Wundervoll Ateliers richtet sich vornehmlich an moderne Bräute, auf der Suche nach einem bequemen, lässigen und trendigen Brautkleid“, erklärt Inge Demuth, die Inhaberin des Fachgeschäftes. „Aktuell haben wir ca. 100 verschiedene Brautkleid-Modelle bei uns im Atelier zur Anprobe vorrätig, hinzukommt eine große Auswahl an Hosen, Röcken und Brauttops aus unserer Mix & Match Kollektion. Die Kombiteile sind insbesondere für standesamtliche Hochzeiten sehr beliebt.“

Das Atelier führt darüber hinaus auch eine Auswahl an Schuhen, Schmuck und Accessoires, um das perfekte Brautoutfit abzurunden. Der Stil ist dabei sehr vielfältig, wie leichte, fließende Brautkleider, ebenso wie romantische A-Linien mit Spitze oder Glitzer sowie angesagte Boho-Kleider oder aber schlichte Modelle.

Die Inhaberin ergänzt: „Bei der Kleiderauswahl ist es für uns besonders wichtig, dass sich die Braut darin wohlfühlt, wir möchten ihre Persönlichkeit unterstreichen und sie nicht verkleiden.“ Demuth weiter „Wenn sie dann auch noch ausgelassen in ihrem Traumkleid feiern kann, haben wir unsere Arbeit gut gemacht.“

Neben Kooperationen mit Hochzeitsdienstleistern, Messen und einem starken Netzwerk aus Einzelhändlern in der Region, setzt das Wundervoll Atelier auch auf die Werbung via sozialer Medien. Das Unternehmen war bereits vor der Eröffnung breit auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook vertreten. Interessierte Kundinnen können ab sofort über beide Kanäle, sowie auch über die umfangreich gestaltete Website www.wundervollatelier.de, Termine buchen.