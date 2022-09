Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Kaffeevollautomat auf der Straße in Vettelschoß entwendet

Freitagvormittag, 16. September 2022, gegen 09:30 Uhr, wollte eine Frau ihre Kaffeemaschine mit ihrem Pkw transportieren. Sie stellte sie in Vettelschoß, in der Weidenstraße vor ihrem Fahrzeug ab und ging kurz in ihre Wohnung zurück. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen blauen Skoda, dessen Insassen (Mann und Frau, beide Anfang vierzig) die Maschine entwendeten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei