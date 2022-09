Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Puderbach

Am späten Donnerstagnachmittag, 15. September 2022, kam es in der Urbacher Straße in Puderbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer im Heranwachsendenalter fuhr mit seinem PKW auf den vorausfahrenden PKW einer Frau auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,31 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Quelle: Polizei