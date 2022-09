Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

HAUSEN – Sachbeschädigung an einem PKW in Hausen (Wied)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13 auf 14. September 2022, haben unbekannte Täter in der Sonnenstraße in Hausen (Wied) den rechten Vorderreifen eines Audi SQ5 zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei