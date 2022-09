Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

WINHAGEN – RENGSDORF – Verkehrsunfallfluchten in Windhagen und Rengsdorf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14 auf 15. September 2022, ist in der Hauptstraße in Windhagen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Metallzaun beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Am späten Donnerstagnachmittag, 15. September 2022, ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Aufgrund eines Wohnhausbrandes kam es in der Westerwaldstraße zu einer Vollsperrung. Eine Fahrzeugführerin geriet beim Wenden ihres PKW gegen den dahinter wartenden PKW Audi A4 Avant. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei ihrem Fahrzeug dürfte es sich um einen Peugeot 208 handeln. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei