Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, in der Hockelbachstraße 34

Ein 42-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen Ford Focus in der Zeit von Montag,12. September 2022, ab circa 22:00 Uhr bis Dienstag, 13. September 2022, bis circa 13:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren am linken hinteren Kotflügel gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen liegen nicht vor. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei