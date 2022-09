Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

NEUWIED – Diebstahl einer Handtasche in Neuwied

Donnerstagmorgen, 15. September 2022, gegen 11.55 Uhr kam es am REWE-Markt in der Langendorfer Straße zum Diebstahl einer Handtasche aus dem Gepäckkorb auf einem Fahrrad. Zwei jugendliche Täter wurden seitens der betroffenen Person sowie auch durch vorhandene Videoaufzeichnungen dabei beobachtet, wie einer der beiden die Tasche aus dem Korb entnahm. Anschließend entfernten sich beide jeweils mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt. Die Tasche konnte wenig später durch die Fahrradstreife der Polizei Neuwied im Bereich des Deichs aufgefunden werden.

Beschreibung Haupttäter: männlich, ca. 15 Jahre, ca. 170 bis175 Zentimeter, schwarze Jogginghose, khakifarbener Kapuzenpulli, schwarze Weste, NIKE Rucksack mit großem Emblem

Beschreibung Mittäter: männlich, ca. 15 Jahre, ca. 170 bis175 Zentimeter, helle Trainingshose, schwarz-weiß abgesetzter Kapuzenpulli, dunklerer Hauttyp, schwarze mittellange Haare. Hinweise die beiden Tatverdächtigen betreffend bitte an die PI Neuwied. Quelle: Polizei