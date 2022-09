Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

RENGSDORF – Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rengsdorf

Donnerstagnachmittag, 15. September 2022, wurde gegen 16:20 Uhr von der Rettungsleitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße in Rengsdorf gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Wohnungsbrand im Erdgeschoss des Mehrfamilienhaues mit neun Einheiten handelte. Der Brand konnte zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist stark beschädigt worden. Alle Wohnungen des Objekts sind aufgrund der Rauchentwicklung, so die Polizei, aktuell nicht nutzbar. Eine Person wurde leicht durch das Einatmen von Rauch verletzt. Die Schadenssumme kann zur Zeit von der Polizei noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Quelle: Polizei