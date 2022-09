Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Donnerstagmittag, 15. September 2022, in der Zeit zwischen 13:25 und 13:40 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Saynstraße (Action-Markt, etc.) in Hachenburg geparkter PKW durch Unbekannt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Bei dem nicht unerheblich beschädigten PKW handelt es sich um eine schwarze DB B-Klasse. Der Unfallverursacher, zu dem bislang keine Hinweise vorliegen, entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter Tel.-Nr. 02662-95580. Quelle: Polizei