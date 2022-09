Veröffentlicht am 17. September 2022 von wwa

PUDERBACH – Bäm Plopp Boom – Förderpreis geht an das KSC Puderbach – 5.000 Euro für das KSC Karate Team vom Sportbund

Der Preis -Bäm Plopp Boom- des LSB Rheinland-Pfalz geht mit 5.000 Euro dotiert an den KSC Puderbach für die Förderung des Leistungssports. Die Verleihung fand in Kaiserslautern in den Räumlichkeiten des Sportbundes Pfalz statt. Für die Preisverleihung erschien Miriam Welte, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Bahnradfahren, sowie Thomas Kloth, verantwortlich für den Leistungssport beim Landessportbund Rheinland-Pfalz. Das Projekt „Auf dem Weg zum Olymp“ der KSC Wettkampfmannschaft wurde prämiert, da es beim Sportbund einen bleibenden Eindruck hinterließ. (une) Foto: KSC