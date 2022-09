Veröffentlicht am 17. September 2022 von wwa

NEITERSEN – Neiterser Senioren machen eine Rheintour

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte die Ortsgemeinde Neitersen in diesem Jahr wieder einen Seniorenausflug durchführen. In der Mittagsstunde holte ein Bus die erwartungsfrohen Senioren in ihrer Wohnungsnähe ab. Erstmals konnten in diesem Jahr auch die „70plus“ Bürgerinnen und Bürger aus dem neuen Ortsteil Obernau an der Fahrt teilnehmen. Den Wetterprognosen zum Trotz blieb es ein trockener und teilweise sogar sonniger Tag. Nach der Ankunft in Koblenz begab sich die 40-köpfige Reisegesellschaft an Bord der „La Paloma“, die dann auch alsbald ablegte.

Bei Kaffee und Kuchen ging es vorbei an der herrlichen Burgenlandschaft des Mittelrheintales. Trotz Niedrigwasser behielt die „La Paloma“ immer die berühmte Handvoll Wasser unter dem Kiel. Das freundliche Schiffspersonal umsorgte die Neiterser Seniorengruppe hervorragend. Nach dieser schönen Schiffstour ging es zurück in den Westerwald. Mit einem leckeren Abendessen im Hotel-Restaurant „Im Heisterholz“ in Hemmelzen endete für die Neiterser Reisegruppe ein schöner Ausflugstag. (hok) Foto: OG Neitersen

Foto: Neiterser Seniorinnen und Senioren in den Koblenzer Rheinanlagen