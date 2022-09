Veröffentlicht am 17. September 2022 von wwa

DERSCHEN – Naturgenuss direkt vor Ort – Lions Club Bad Marienberg besucht Biohof Pfau in Derschen

Ein fröhlicher, genussreicher Ortstermin mit Jörg Hohenadl von der Initiative Naturgenuss Rhein-Westerwald. Der Lions Club Bad Marienberg war zu Gast bei Stefanie Pfau und ihrer Familie auf dem gleichnamigen Bio- und Erlebnishof Pfau.

Nach einer ausgiebigen Hofführung zu den Hühnern und den Galloway Rindern ging es nach einem Abstecher zu den Gewächshäusern, wo die leckeren Tomaten direkt vernascht werden durften, zurück zum Bio- und Erlebnishof des Ehepaars Pfau. Mittlerweile in strömendem Regen, was der allgemeinen Laune aber keinen Abbruch tat.

Dort gab Jörg Hohenadl, seines Zeichens Wirtschaftsförderer im Kreis Neuwied und „Erfinder“ von u.a. Kräuterwind und aktuell Naturgenuss Rhein-Westerwald, interessante Informationen über der Initiative selbst, seine Tätigkeit und die damit einhergehenden spannenden Aufgaben – und auch den anstehenden Naturgenuss Regionalmarkt am 16. Oktober 2022 an der Wiedparkhalle in Neustadt (Wied) – bevor sich der Club mit eigenen Sinnen von den frisch geernteten und lecker zubereiteten Erzeugnissen des Bauernhofes überzeugen konnte.

Der Hofladen von Steffi Pfau. Hier werden die Erzeugnisse des Hofes und Produkte weiterer, angeschlossener Bio-Produzenten verkauft. Der Besuch lohnt sich! (Doris Kohlhas) Fotos: Doris Kohlhas