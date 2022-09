Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Brand eines Mehrfamilienhauses in Altenkirchen – Drei Personen schwer verletzt

Donnerstagmorgen, 15. September 2022, gegen 00:40 Uhr kam es in der Parkstraße in Altenkirchen zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Freiwillige Feuerwehren Altenkirchen und Löschzügen aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen waren mit starken Kräften im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die weiteren Maßnahmen werden noch den Donnerstag über andauern.

Drei Bewohner des Hauses konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser – teilweise auch in Spezialkliniken – gebracht.

Das zweistöckige Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört und es entstand ein hoher, sechsstelliger Sachschaden. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Quelle: Polizei