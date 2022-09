Veröffentlicht am 14. September 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278, bei Bodenseifen

Mittwochmorgen, 14. September 2022, gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Hyundai die L 278 aus Richtung Gebhardshain kommend in Fahrtrichtung Wissen. Unmittelbar vor einem natürlich verengten Rechtskurvenbereich (Unfallhäufungspunkt als sogenannte Spiegelkurve) bremste sie ab und lenkte ihr Fahrzeug ganz nach rechts, da ein Sattelzug im Gegenverkehr passierte, der aufgrund seiner Länge nicht den engen Kurvenradius ausfahren konnte und daher zum Teil über die Mittellinie fuhr. Als die 30-Jährige mit ihrem Pkw verkehrsbedingt stand und der Lkw bereits fast vollständig an ihm vorbeigefahren war, fuhr eine nachfolgende 62-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Nissan Micra in den Kurvenbereich ein. Sie erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw der 30-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei