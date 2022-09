Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

SEELBACH bei HAMM (Sieg) – Die Klostergastronomie Marienthal in Seelbach bei Hamm ist jetzt Partner von HOGANEXT

Die Gewinnung von Fachkräften und Auszubildenden ist für die Hotellerie und Gastronomie eine besondere Herausforderung. Nach zwei pandemiegeprägten Jahren – mit erheblichen Folgen für die Branche – hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt noch merklich verschärft. Die IHK Koblenz unterstützt daher mit einem umfangreichen Servicepaket wie Webinaren und Beratungen. Neu im Paket ist das regionale Ausbildungskonzept HOGANEXT mit vielen Seminaren für Azubis und Ausbildende.

„Ziel ist es, die Betriebe bei guter Ausbildung zu unterstützen und ihnen gleichzeitig eine Möglichkeit zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zu geben“, so die IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting. Am Ausbildungskonzept HOGANEXT können IHK-Ausbildungsbetriebe aus Hotellerie und Tourismus im Jahr 2022 kostenfrei teilnehmen.

IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting freut sich, die Klostergastronomie Marienthal in den Kreisen der HOGANEXT-Teilnehmenden zu begrüßen. Gemeinsam wurde die Plakette HOGANEXT am Eingang der Gastronomie und des Hotels mit Geschäftsführer Uwe Steiniger und den Auszubildenen platziert. Damit signalisiert die Klostergastronomie Marienthal sein Engagement für hochwertige Ausbildung. „Um zu zeigen, dass die Gastronomie ein attraktiver Ausbildungsanbieter ist, der junge Menschen viele Perspektiven bietet, daran arbeiten wir Gastronomen in der Region eng zusammen. Wir müssen die Leute durch unsere Zusammenarbeit begeistern und über den Tellerrand den eigenen Betrieb hinaus innovativ sein!“, so Steiniger. Foto: IHK KO